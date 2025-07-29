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На границе Таиланда и Камбоджи вновь начались столкновения

Армия Таиланда: Камбоджа перенесла встречу командующих, на границе идут бои
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Athit Perawongmetha/Reuters

Камбоджа перенесла встречу командующих армией с Таиландом, на границе вновь начались боевые действия. Об этом заявило командование сухопутных войск, передает телеканал Thai PBS.

«Камбоджийская сторона дважды перенесла назначенную на 7:00 (3:00 мск) встречу командующих военными округами Таиланда и Камбоджи… Стрельба из стрелкового оружия началась рано утром с камбоджийской стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таиландская сторона отвечает так же огнем из стрелкового оружия.

Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей произошла утром 24 июля. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории.

На спорной приграничной территории Таиланда и Камбоджи недалеко от храма Та Моан Том вспыхнули бои между военнослужащими сухопутных войск. Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что камбоджийские войска обстреляли тайскую военную базу и нанесли удары по гражданским объектам, что привело к жертвам среди мирного населения.

Ранее в Таиланде опровергли обвинения в применении химоружия.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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