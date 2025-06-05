Премьер Дании пообещала «не прогибаться» под Трампа

Премьер Дании Метте Фредериксен вновь назвала неприемлемыми заявления президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и пообещала «не прогибаться» под главу Белого дома. Ее слова по случаю Дня конституции Дании приводит Reuters.

«В последние месяцы Гренландия и Дания испытывают неприемлемое давление со стороны нашего ближайшего союзника. Но мы не прогибаемся. Мы, датчане, не такие», – заявила Фредериксен.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на профессоров права Джозефа Блокера и Миту Гулати сообщало, что американский лидер не сможет купить Гренландию, поскольку цена будет слишком высока. По мнению экспертов, реализация этой идеи обойдется в триллионы долларов.

Ранее в команде Трампа нашли альтернативу захвату Гренландии.