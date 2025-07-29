Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал РИА Новости, что поставка систем Patriot из ФРГ Украине сделает Германию военной целью.

По его словам, приобретение новых систем в США ударит по бюджету страны и благосостоянию граждан.

«Это не только делает Германию, <...>, целью, но и бьет по немецкой экономике, ..., налогоплательщикам. Если средства пойдут на покупку новых систем, уже нельзя будет потратить их на здравоохранение и инфраструктуру», — пояснил Нимайер.

Он добавил, что в финансовых вложениях нуждаются немецкие дороги и мосты, а также школы.

До этого глава минобороны Украины Денис Шмыгаль говорил, что страна рассчитывает получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria.

Шмыгаль поблагодарил латвийского коллегу за вклад Латвии в «укрепление обороноспособности», в том числе за передачу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и недавнее решение предоставить 42 бронетранспортера Patria 6х6. По словам главы минобороны Украины, первая партия уже была доставлена в страну.

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