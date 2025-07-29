На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отдыхающие в КНДР российские школьники выразили благодарность Ким Чен Ыну

ЦТАК: российские школьники поблагодарили Ким Чен Ына за отдых в КНДР
true
true
true
close
Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Российские школьники выразили благодарность главе КНДР Ким Чен Ыну за возможность провести летний отдых на территории республики. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В детском международном лагере «Сондовон» прошел «Вечер дружбы» с участием российских и северокорейских школьников. Участники смены из РФ зачитали благодарственное письмо лидеру КНДР, в котором поблагодарили его за предоставленную им возможность «насладиться походной жизнью» в таком замечательном месте.

Российские школьники также поделились своими впечатлениями от знакомства с корейскими сверстниками и от пребывания в «Сондовоне», «наполненном радостью и счастьем». Участники смены из России и Северной Кореи подготовили совместный концерт с танцевальными и музыкальными номерами.

23 июля сообщалось, что свыше 100 детей из пяти российских регионов отправились на летний отдых в Северную Корею.

Ранее в Приморье сообщили о количестве посетивших КНДР россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами