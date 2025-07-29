Отдыхающие в КНДР российские школьники выразили благодарность Ким Чен Ыну

Российские школьники выразили благодарность главе КНДР Ким Чен Ыну за возможность провести летний отдых на территории республики. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В детском международном лагере «Сондовон» прошел «Вечер дружбы» с участием российских и северокорейских школьников. Участники смены из РФ зачитали благодарственное письмо лидеру КНДР, в котором поблагодарили его за предоставленную им возможность «насладиться походной жизнью» в таком замечательном месте.

Российские школьники также поделились своими впечатлениями от знакомства с корейскими сверстниками и от пребывания в «Сондовоне», «наполненном радостью и счастьем». Участники смены из России и Северной Кореи подготовили совместный концерт с танцевальными и музыкальными номерами.

23 июля сообщалось, что свыше 100 детей из пяти российских регионов отправились на летний отдых в Северную Корею.

Ранее в Приморье сообщили о количестве посетивших КНДР россиян.