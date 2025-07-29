Российский политолог рассказал о политике Орбана в отношении украинской повестки ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно проводит политику, которая направлена на исключение украинской повестки из приоритетов Европейского союза. Об этом РИА Новости заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Политолог отметил, что Орбан стремится урегулировать кризис на Украине договорными, а не военными средствами. Глава правительства Венгрии постоянно об этом говорит, и в Брюсселе вынуждены учитывать его мнение. Венгрия испытывала трудности из-за льготы Евросоюза на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, и Орбану удалось добиться ее отмены.

Оленченко напомнил о компактно проживающем в Закарпатской области Украины весьма многочисленном венгерском национальном меньшинстве. Поэтому Будапешту есть чем влиять на Киев. Кроме того, власти Венгрии ужесточают и приводят в соответствие с административными нормами условия пребывания в стране 40 тысяч украинских беженцев.

26 июля Орбан заявил, что принятие Украины в Европейский союз преследует цель усиления позиций евробюрократии, базирующейся в Брюсселе, и ослабления влияния национальных государств.

Ранее Орбан обвинил ЕС в поддержке конфликта на Украине.