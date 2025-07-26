Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в Европейский союз (ЕС) преследует цель усиления позиций евробюрократии, базирующейся в Брюсселе, и ослабления влияния национальных государств. Об этом сообщают «Известия».

По словам Орбана, «Европа «играет с огнем» с 2014 года», а в настоящее время ведет себя как политический противник США, одновременно участвуя в торговом противостоянии с Соединенными Штатами, «холодной войне» с Китаем и «горячей войне» с Россией.

Орбан также отметил, что однозначного ответа на вопрос о вероятности начала третьей мировой войны не существует, однако в настоящее время весь мир испытывает «холодное предчувствие», за которым, однако, «не всегда следует буря».

До этого премьер Венгрии назвал бесполезными усилия стран Евросоюза, направленные на оказание помощи Украине в достижении победы над Россией путем предоставления вооружения. Орбан подчеркнул, что всем очевидно, что преимущество в российско-украинском конфликте находится не на стороне Киева. Он напомнил, что высказывал это мнение президенту Украины Владимиру Зеленскому еще в июле прошлого года.

Ранее в Венгрии прокомментировали планы ЕС выделить Украине около €370 млрд.