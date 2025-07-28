В посольстве Афганистана ответили на сообщения о гимне с «черепами русских»

Современные власти Афганистана не утверждали никакого гимна страны, поэтому не надо путать его со «скабрезной песенкой». Так ответили в посольстве Афганистана в России, комментируя слова депутата Госдумы Алексея Чепы, пишет РБК.

«Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны», — заявили в дипломатической миссии.

До этого политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что у талибов (движение внесено в список террористических организаций) с гимном «все достаточно сложно». По его словам, в Афганистане, в том числе в талибской среде, распространено пение акапелла — без музыкального сопровождения, и там присутствуют самые разнообразные сюжеты.

28 июля депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на гимн, утвержденный руководством талибов в Афганистане, необходимо обратить пристальное внимание. В тексте нашида (песнопения без музыки), который Чепа посчитал гимном страны, в частности, говорится: «Посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских!».

Парламентарий отметил что полтора года назад был в Афганистане и общался с местными жителями, в том числе и с моджахедами. По его словам, они настроены на тесное сотрудничество с Россией в различных сферах. В связи с этим Чепа призвал Афганистан более серьезно относиться к дружбе с РФ.

Ранее «Талибан» собрался поставлять в Россию афганские ковры, гранаты и кока-колу.