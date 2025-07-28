«Товарищи хотят дружить»: в Госдуме возмутились из-за слов о смерти русских в гимне «Талибана»

Талиб (организация запрещена в России) Мосташхед из провинции Вардак в парке развлечений на окраине Кабула, Афганистан, 8 октября 2021 года

Депутат Госдумы Алексей Чепа выразил возмущение содержанием «гимна Афганистана», в котором упоминаются могилы русских. Он призвал внимательно отнестись к этому, особенно на фоне желания талибов* наладить отношения с Москвой. В тексте нашида, который считается гимном страны, говорится: «Посмотри на груды черепов, вот, что осталось от русских!». Политологи и эксперты сомневаются, что это официальная позиция Кабула.

Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал обратить внимание на гимн Афганистана, где встречаются слова о смерти русских. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Надо обратить на это самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает», — сказал парламентарий.

Содержание гимна опубликовал в своем Telegram-канале блогер Сергей Колясников. В тексте нашида (песнопения без музыки) присутствуют слова «Дивный мой луг, я положил свою жизнь ради тебя! Став свободным от англичан, он стал могилой для русских!» и «Посмотри на груды черепов, вот, что осталось от русских!».

Колясников напомнил, что этот нашид, известный с конца 1990-х годов, является де-факто гимном провозглашенного движением «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Исламского Эмирата Афганистан.

По словам блогера, именно он в качестве гимна звучал во время церемонии поднятия флага движения на открытии посольства в Катаре в 2013 году.

Официального гимна нет

В разговоре с «Газетой.ru» политолог, глава евразийского аналитического клуба Никита Мендкович напомнил, что в Афганистане под властью талибов запрещено большинство видов музыки, а тема вывода советских войск из страны активно насаждалась при старом, «проамериканском» режиме.

«Соответственно, этот культ существовал до талибов. При талибах тематика мнимой победы в войне против СССР, насколько мне известно, широко не муссируется в массовом сознании... Мне представляется, что эта проблема была актуальней при старом режиме», — сказал политолог.

Он также обратил внимание, что у талибов с гимном «все достаточно сложно»: «Я, честно говоря, навскидку не назову вам официальный гимн «Талибана». В принципе, в Афганистане, в том числе в талибской среде, распространено пение акапелла — без музыкального сопровождения, и там присутствуют самые разнообразные сюжеты».

В свою очередь эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что раньше у талибов был другой гимн, принятый в 2006 году, в котором таких слов не было.

«Честно говоря, даже не знаю, откуда это все взялось. Возможно, это какая-то провокация. Талибам нет смысла переписывать свой гимн и каким-то образом позиционировать себя против России. Они нас видят как доноров ресурсов, возможных поставщиков продовольствия и так далее, им нет смысла с нами каким-то образом бодаться и позиционировать с враждебной стороны. Они не в том положении», — рассказал эксперт.

3 июля Россия официально признала Исламский эмират Афганистан, став первой страной в мире, признавшей государство под руководством талибов.

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Тогда же замглавы МИД России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана, а утвержденный талибами государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан вывесили над посольством страны в Москве.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что официальное признание придаст импульс «развитию продуктивного двустороннего сотрудничества» двух стран. В МИД добавили, что Москва видит перспективы сотрудничества с Кабулом в торговле и проектах в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и инфраструктуры.

В конце марта Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с просьбой остановить действие запрета в отношении движения «Талибан», ранее он уже был исключен из списка террористических организаций.

Талибы пришли к власти в 2021 году после поспешного вывода войск США из Афганистана. Движение за несколько недель свергло прозападное правительство и захватило власть в стране. После этого «Талибан» сформировал новое правительство, которое на данный момент не было официально признано ни одной страной, кроме России.