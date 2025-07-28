В Госдуме обратили внимание на гимн «Талибана» со словами о «могиле для русских»

На гимн, утвержденный руководством талибов (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане и содержащий строки о «могиле для русских» и «груде черепов», необходимо обратить пристальное внимание. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий рассказал, что полтора года назад был в Афганистане и общался с местными жителями, в том числе и с моджахедами. По его словам, они были «очень настроены на контакты». Чепа подчеркнул, что страна, которая хочет развивать сотрудничество с РФ в различных сферах, должна более серьезно относиться к этой дружбе.

«Надо обратить на это (гимн «Талибана». — «Газета.Ru») самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает», — выразил свою точку зрения Чепа.

До этого посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов объяснил, чем России выгодно сотрудничество с Афганистаном. По его словам, недра этой страны могут принести пользу российскому бизнесу. Посол заявил, что в афганских недрах прячется почти вся таблица Менделеева. Он отметил, что начать освоение залежей природных ископаемых помогут советские карты. Жирнов добавил, что горнодобывающий сектор Афганистана разработан и создан при поддержке советских технических специалистов.

Ранее «Талибан» собрался поставлять в Россию афганские ковры, гранаты и кока-колу.