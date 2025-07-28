На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме обратили внимание на гимн «Талибана» со словами о «могиле для русских»

Депутат Госдумы Чепа призвал обратить внимание на гимн «Талибана»
true
true
true
close
Ali Khara/Reuters

На гимн, утвержденный руководством талибов (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане и содержащий строки о «могиле для русских» и «груде черепов», необходимо обратить пристальное внимание. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий рассказал, что полтора года назад был в Афганистане и общался с местными жителями, в том числе и с моджахедами. По его словам, они были «очень настроены на контакты». Чепа подчеркнул, что страна, которая хочет развивать сотрудничество с РФ в различных сферах, должна более серьезно относиться к этой дружбе.

«Надо обратить на это (гимн «Талибана». — «Газета.Ru») самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает», — выразил свою точку зрения Чепа.

До этого посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов объяснил, чем России выгодно сотрудничество с Афганистаном. По его словам, недра этой страны могут принести пользу российскому бизнесу. Посол заявил, что в афганских недрах прячется почти вся таблица Менделеева. Он отметил, что начать освоение залежей природных ископаемых помогут советские карты. Жирнов добавил, что горнодобывающий сектор Афганистана разработан и создан при поддержке советских технических специалистов.

Ранее «Талибан» собрался поставлять в Россию афганские ковры, гранаты и кока-колу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами