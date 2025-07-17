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Стало известно состояние российского моряка с потопленного судна в Йемене

МИД хуситов: раненый россиянин с потопленного судна идет на поправку в Йемене
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Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский моряк с подбитого правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Аллах» (хуситами) греческого сухогруза Eternity C Алексей Галактионов проходит лечение в стране и идет на поправку. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в МИД хуситов.

«Да, россиянин Алексей Галактионов был членом экипажа. Его и еще несколько человек спасли военно-морские силы Йемена», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в результате произошедшего российский моряк получил ранение и все еще продолжает лечение в Йемене. В настоящее время его состояние здоровья заметно улучшилось.

8 июля греческое издание ЕРТ News сообщило, что в результате атаки йеменских хуситов на судно Eternity C, шедшее под флагом Либерии в Красном море, пострадали гражданин России и еще один человек. Сообщалось, что российскому гражданину была проведена ампутация конечности.

Сообщалось также, что хуситы окружили Eternity C со всех сторон и атаковали его при помощи беспилотников. Нападение длилось несколько часов.

Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas.

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