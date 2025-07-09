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В Европе признали, что передают Украине танки без системы защиты от БПЛА

Аналитик Тайнер: переданные Западом танки ВСУ не имеют защиты от дронов
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Dmytro Smolienko/Global Look Press

Переданные Западом в распоряжение Киева танки не имеют систем защиты от беспилотников. Об этом в интервью Bild заявил военный эксперт Томас Тайнер.

«Ни один танк, поставленный в Украину, не имеет системы активной защиты от беспилотников и противотанковых управляемых ракет. Поэтому украинцы вынуждены быть очень осторожными в использовании этих танков», — подчеркнул он.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что танковая рота современных танков с учетом прикрытия со стороны зенитных батарей может выстоять даже против сотни дронов.

До этого немецкая газета Bild опубликовала непубличный перечень оружия, которое Украина хотела бы получить от Германии в качестве военной помощи.

Согласно списку, Украина заинтересована в четырех новых огневых установках типа IRIS-T, 1500 управляемых ракетах для комплекса средней дальности IRIS-T SLM и 500 управляемых ракетах для комплекса малой дальности IRIS-T SLS. Кроме того, Киев просит 200 тысяч 40-мм зенитных боеприпасов для противодействия дронам.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.

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