Поставки оружия на Украину и увеличение финансирования Киева не приведут к завершению конфликта. Об этом заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, слова которого передает Berliner Zeitung.

Он подчеркнул, что ФРГ должна вести переговоры с обеими сторонами конфликта и оказывать давление на Владимира Зеленского для установления мира. По словам политика, население боится, что боевые действия распространятся на Польшу и Германию.

Днем 31 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что США являются «локомотивом» по поставкам вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ), а в Европе по этому показателю лидирует Германия. По словам дипломата, Германия поставила Украине вооружений более чем на €30 млрд, начиная от снайперских винтовок, заканчивая артиллерийскими установками. Мирошник рассказал, что при атаке ВСУ на Курскую область используется танковое вооружение, бронетанковая техника американского, немецкого и польского производства.

Ранее сообщалось, что в Рамштайне обсудят поставки Киеву средств ПВО.