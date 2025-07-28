«Чистая фантастика»: торговую сделку ЕС и США посчитали нереализуемой

Торговую сделку США и Евросоюза нельзя считать победой ни одной из сторон, несмотря на попытки выставить ее в выгодном свете. Пошлины в 15% вполне терпимы для большинства европейских компаний, однако остальные условия выглядят как «чистая фантастика» на фоне того, что у Европы нет свободных средств, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.

Европейцы смирились с 15%-ными пошлинами на свои товары, посчитав их посильной нагрузкой. Однако непонятно, как будут выполняться другие условия сделки, в частности закупка вооружения и углеводородов у США, отметил эксперт.

«Что касается всех остальных условий, пока это выглядит как чистая фантастика, потому что у Европы нет свободных сотен миллиардов долларов, которые она могла бы проинвестировать в американскую экономику, — пояснил он. — Нет у ЕС денег и для закупки дополнительного вооружения и углеводородов в США».

По словам Дудакова, сегодня страны ЕС тратят порядка $50-70 млрд на сжиженный природный газ и нефть США, однако предполагается, что теперь эти суммы вырастут в пять-десять раз — это нереалистично, подчеркнул он. При этом американский ВПК уже загружен контрактами, которые не успевает исполнять, с учетом чего дополнительное оружие придется ждать 10-15 лет, и раньше готовности средства за него уплачены не будут, объяснил специалист.

Что касается планов ЕС отказаться от российского топлива, то этот сценарий политолог также оценил как маловероятный, отметив, что закупка продолжится, но будет вестись «окольными путями» в обход действующих санкций. В целом же, по мнению Дудакова, сделка выглядит так, что европейцы сумели отбиться от Вашингтона. Так, от Европы требовали исключить регуляции, наносящие удар IT-корпорациям США, однако этого в итоге не будет.

« Можно сказать, что подписанное соглашение означает умеренный успех как для Трампа, так и для Европы», — заключил эксперт.

Напомним, США и Евросоюз договорились о торговой сделке, в рамках которой Брюссель согласился закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, увеличить инвестиции на $600 млрд и приобретать американское оружие. В обмен на это Вашингтон согласился ввести пошлины на европейские товары размером не в 30%, а в 15%. Кому на самом деле выгодна новая торговая сделка и какое влияние будет оказано на Москву — в материале «Газеты.Ru».

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