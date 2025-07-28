Решение Трампа сократить срок по урегулированию на Украине назвали блефом

Заявление президента США Дональда Трампа о сокращении сроков для урегулирования конфликта на Украине является блефом. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что главы Белого дома «продолжается режим стратегической неопределенности».

«С одной стороны, как мы помним, представители администрации говорили о том, что могут продлить эти самые сроки. Теперь сам Трамп говорит о том, что он вроде как недоволен позицией РФ, поэтому готов их подсократить», — сказал Дудаков

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев выразил мнение, что предложение Трампа изменить срок ультиматума по Украине связано с обострением внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.

28 июля Трамп заявил, что решил сократить крайний срок для достижения на Украине до 10-12 дней. В середине месяца он давал на это 50 дней.

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.