В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России

МИД Эстонии пригласил временного поверенного в делах РФ для вручения ноты

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина для вручения ноты из-за якобы случившегося нарушения российским пограничным судном морской границы балтийской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Сообщается, что нарушение было зафиксировано эстонскими властями в субботу, 26 июля, в водах Финского залива, недалеко от острова Вайндлоо.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы в Балтийском море на фоне агрессивных действий европейских государств, включая недавние учения Эстонии с применением РСЗО HIMARS.

11 июля телеканал ERR сообщил, что на эстонском острове Сааремаа, в 300 км от Санкт-Петербурга, прошли первые учебные стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS. РСЗО поразили морские цели на расстоянии до 15 км.

Максимальная дальность поражения HIMARS — порядка 300 км. Иными словами, системы могут поражать цели вблизи границы РФ и, потенциально, — в Ленинградской области.

Ранее в Эстонии арестовали россиянина за шпионаж.