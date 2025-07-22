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В Эстонии арестовали россиянина за шпионаж

ERR: россиянин приговорен к 6,5 годам в Эстонии за якобы шпионаж в пользу РФ
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Depositphotos

Вируский уездный суд в Эстонии приговорил к 6,5 годам тюремного заключения проживающего в Нарве российского гражданина Павла Капустина за якобы передачу России данных, «имеющих значение для безопасности Эстонии». Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Кроме того, мужчина обвинен в предоставлении ложных сведений государственным органам Эстонии и нарушении международных санкций, а именно в незаконной переправе санкционных товаров из Эстонии и других стран ЕС в РФ: предметов роскоши, алкоголя и электроники.

По данным телерадиокомпании, у Капустина также конфисковано имущество на сумму около €90 тысяч.

В мае сообщалось, что в Лондоне задержали британца Говарда Майкла Филлипса по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчине было предъявлено обвинение в содействии разведке иностранной страны. Филлипс заявил, что его действия якобы были направлены на помощь Израилю. По словам обвиняемого, он пытался выдать себя за агента, собирая личную информацию об экс-главе Минобороны Великобритании Гранте Шэппсе, чтобы впоследствии «заманить» российских разведчиков в ловушку и разоблачить их.

Ранее переводчицу заподозрили в шпионаже в пользу России на мероприятии с Зеленским.

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