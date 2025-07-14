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В Кремле отреагировали на учения эстонской армии с HIMARS в Балтике

Песков: РФ продолжит отстаивать свои интересы в Балтике на фоне учений Эстонии
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Global Look Press

Россия продолжит отстаивать свои интересы в Балтийском море на фоне агрессивных действий европейских государств, включая недавние учения Эстонии с применением РСЗО HIMARS. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

« <...> Россия — это балтийское государство. И Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. Но то, что многие страны занимаются там провокационными действиями, это тоже является совершенно очевидной реальностью», — сказал официальный представитель Кремля.

11 июля телеканал ERR сообщил, что на эстонском острове Сааремаа, в 300 км от Санкт-Петербурга, прошли первые учебные стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS. РСЗО поразили морские цели на расстоянии до 15 км.

Максимальная дальность поражения HIMARS — порядка 300 км. Иными словами, системы могут поражать цели вблизи границы РФ и, потенциально, — в Ленинградской области.

Ранее в России назвали Эстонию «ребяческой» страной.

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