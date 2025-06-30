На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский депутат уверен, что власти «отсекут неудобный электорат» от участия в выборах

Дубинский: в Киеве хотят отрезать украинцев из Европы от участия в выборах
close
Vasily Fedosenko/REUTERS

Власти Украины хотят отрезать от голосования на будущих выборах президента украинцев, обосновавшихся в Европе. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат», — написал нардеп.

Он отметил, что эти люди, за годы жизни в Европе, научились различать настоящую демократию от той, что сейчас на Украине. А также понимают, что на данный момент на Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью, — «шайка мародеров».

Дубинский считает, что схема Киева в отношении уехавших в Европу граждан не сработает. Он уверен, что «судорожная суета» нынешних властей Украины, показывает то, как они сильно боятся выборов.

До этого Дубинский призвал украинцев перечитать Конституцию страны. Политик указал на то, что за 29 лет со дня принятия основного закона многие его положения перестали действовать. По его словам, государство больше не выполняет базовые функции: выборы отменены, судебная система разрушена, права человека не соблюдаются.

Ранее депутат Рады назвал Зеленского императором Зеледроном I.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами