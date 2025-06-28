Депутат Рады назвал Зеленского императором Зеледроном I

Арестованный по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, стремясь превратить Украину в мирового производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), фактически стремится стать «императором дронов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В связи с грандиозными планами превратить страну в фабрику дронов, предлагаю считать нашего лидера — императором дронов. Зеледрон I», — написал парламентарий.

До этого Дубинский заявил, что президент Украины намерен использовать БПЛА против России в огромных масштабах. По мнению депутата, после участия Зеленского в саммите НАТО стало ясно, что именно обсуждалось с «британским монархом и чиновниками». Он добавил, что план заключается в том, чтобы «Украина превратилась в Дронландию» — в страну, производящую по одному дрону на каждого работающего жителя. Парламентарий полагает, что украинская сторона планирует «с утра до вечера засыпать Россию беспилотниками, не имея другого оружия».

Ранее депутат Рады объяснил, кто выиграл от провала Зеленского на саммите НАТО.