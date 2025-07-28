В Совфеде назвали причину изменения сроков ультиматума Трампа

На Западе всполошились из-за успешного наступления российских войск по всем фронтам СВО, поэтому президент США Дональд Трамп заговорил о сокращении срока ультиматума для России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия ведет наступление по всем фронтам, украинский фронт трещит. Сам Киев к переговорам не способен абсолютно, все, что он может, — соглашается на обмен военнопленных. Украина хочет остаться таким же неонацистским государством и не хочет никаких реальных переговоров. Все это вызывает беспокойство на Западе и заставляет Трампа вспоминать о сроках ультиматума», — пояснил сенатор.

По его мнению, Трамп не до конца осознает, что с Россией не стоит разговаривать на языке ультиматумов.

«Трампу надо все-таки немножко соизмерять силы таких стран, как Россия и Израиль. Все-таки с нами так разговаривать некорректно и подобные ультиматумы попахивают нехорошими последствиями. Если российский президент пока не отвечает на подобные заявление, то это не значит, что мы чего-то испугались», — заключил Джабаров.

14 июля Трамп заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Спустя две недели, перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии, президент США заявил, что намерен сократить отведенный для России срок в 50 дней.

Ранее в США назвали новый срок реализации плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине.