На Западе оценили ультиматум Трампа в адрес России

Вопрос о намерениях президента США Дональда Трампа в отношении РФ после окончания срока его ультиматума остается открытым. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Главный вопрос остается открытым: что на самом деле будет делать Трамп, когда время истечет?» — говорится в материале.

В публикации отмечается, что последние заявления американского лидера могут ускорить события в конфликте между Россией и Украиной.

28 июля Трамп заявил, что решил сократить крайний срок для достижения на Украине до 10-12 дней, поскольку отсутствует прогресс в украинском урегулировании.

14 июля Трамп заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

По его словам, если за это время не будет достигнут прогресс в переговорном процессе по конфликту на Украине, то США введут 100%-ные вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Кроме того, Трамп пообещал Киеву возобновить поставки вооружений, в том числе ЗРК Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.