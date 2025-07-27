Фон дер Ляйен заявила, что ЕС откажется от российских нефти и газа

Фон дер Ляйен: Евросоюз заместит нефть и газ из России на американский СПГ

Европейский союз для снижения американских пошлин полностью откажется от российских нефти и газа в пользу сжиженного природного газа (СПГ) и ядерного топлива из США. Об этом после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что заключенная между Евросоюзом и США сделка включает закупки больших объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от нефти из России.

По словам фон дер Ляйен, государства Европейского союза все еще продолжают закупать слишком большие объемы российского газа, а российская нефть по-прежнему поступает в Евросоюз через «черный ход». Она заявила, что ЕС больше не хочет российских энергоресурсов.

22 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не откажется от российских нефти и газа.

Ранее в России заявили, что санкции Евросоюза вернутся Европе бумерангом.