Лавров вспомнил о приглашении на приватный разговор от экс-главы МИД Австрии

Глава МИД России Сергей Лавров вспомнил, как бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг пригласил его «покурить», чтобы поговорить без камер. Этой историей Лавров поделился в рамках форума «Территория смыслов», пишет Ura.ru.

«Бывший министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на каком-то международном мероприятии попросил о встрече, но постеснялся сделать это под камерами. Пригласил меня выйти покурить, ну, пошли, поговорили», — поделился подробностями Лавров.

Александер Шалленберг был министром иностранных дел Австрии с 3 июня 2019 года по 3 марта 2025-го. Его сменила Беате Майнль-Райзингер. 10 января 2025 года Шалленберг был приведен к присяге в качестве временного канцлера Австрии. Однако 22 февраля в соцсети X заявил, что уходит из политики, поэтому в состав нового правительства Австрии не войдет.

Шалленберг подчеркнул, что это было хорошо обдуманное решение, которое зрело с начала 2025-го. Он отметил, что для него настало время перемен, и решение об отставке не пришло внезапно. Врио канцлера добавил, что эта работа была огромной частью его жизни и выразил благодарность за время службы на благо республики.

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