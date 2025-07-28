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Лавров раскрыл ответ наступившей ему на ногу девушке

Лавров заявил наступившей ему на ногу девушке, что скоро выйдет покурить
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл свой ответ девушке, которая наступила ему на ногу на саммите БРИКС в Казани в 2024 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу, я решил, что она кокетничает. Сказал, что скоро выйду покурить», — сказал он.

Так министр ответил на вопрос о том, что именно он сказал на распространившихся в СМИ и социальных сетях кадрах с саммита объединения.

Также Лавров заявил, что ближайшее десятилетие будет непростым, в том числе из-за угроз, связанных с НАТО.

Он отметил, что представители западных государств, среди которых американцы, не скрывают свой интерес в вопросе распространения силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы привлечь индийскую сторону к этому процессу. Лавров подчеркнул, что перенос военной инфраструктуры НАТО в Азию тоже влияет на сферу международной безопасности.

Ранее Лавров назвал условия по решению конфликта на Украине.

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