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Лавров прокомментировал заявление Запада о готовности «убивать русских солдат»

Лавров: готовность убивать русских солдат элитами Запада разумеется сама собой
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Политические элиты стран Запада не скрывают готовность убивать русских военнослужащих как нечто само собой разумеющееся. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

По его словам, страны Европы всерьез хотят нанести России поражение, и это подтверждается ежедневно, в частности, готовностью уничтожать русских солдат.

Это отражает прежде всего то, что коллективный Запад не может стать просто одним из крупных сильных регионов многополярного мира, он не может отказаться от гегемонии, которой наслаждался 500 лет, высказал мнение Лавров.

Он добавил, что особенно ярков в наши дни это проявляется в Европе, где «хотят подчинить своей воле все и вся и не хотят учитывать просто прагматические соображения».

22 июля Лавров назвал тревожным сигналом антироссийские заявления руководителей НАТО и европейских чиновников.

По словам министра, «любые поползновения», которыми грозится министр обороны ФРГ Борис Писториус, в частности, заявления о готовности «убивать русских солдат» и напасть на Калининградскую область, — все это посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы «варятся» в Европе.

Ранее Лавров заявил, что между Россией и США не осталось уважения.

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