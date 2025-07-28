Лавров заявил, что между Россией и США не осталось уважения

Лавров: в холодную войну между СССР и США сохранялось уважение, сейчас его нет

Диалог между СССР и США не прерывался во время холодной войны, а также между странами сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что сегодня Европа «просто остервенела». По его мнению, по большей части это связано с борьбой за удержание власти.

В Европе осознают, что те сотни миллиардов евро, которые они сложили в Украину ради того, чтобы она противостояла России, в том числе организовывала теракты, направлены на то, чтобы использовать украинцев «как пушечное мясо» и убрать РФ как конкурента.

Министр заключил, что европейские страны также пытаются спровоцировать центробежные тенденции в российском обществе.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что Россия впервые в истории воюет одна против всего Запада.

Он напомнил, что в Первую мировую (1914 — 1918 годы) и во Вторую мировую войны (1939 — 1945 годы) у России были союзники, однако на данный момент их нет. Дипломат призвал полагаться только на собственные силы и не допускать слабины и слабости.

Ранее Лавров заявил, что Трамп не хочет войн.