Сенатор объяснил, почему Азербайджан поддерживает Украину

Азербайджан поддерживает Украину из-за политических соображений. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью для «Ленты.ру».

«Давайте вспомним, что и Азербайджан, и Турция, и целый ряд других государств так или иначе сотрудничают с Украиной. Индия тоже. Просто посмотрите, сколько работающих посольств сегодня в Киеве», — напомнил он.

Он напомнил, что даже страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, то есть в один оборонителый союз с РФ, высказываются в поддержку территориальной целостности Украины «как они ее понимают». При этом Азербайджан в ОДКБ не входит.

«Я бы не очень педалировал все эти истории и разговоры, поскольку это часть современного нам мира. Это все-таки политика, а не игра в домино», — резюмировал он.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал, что Баку продолжит оказывать гумпомощь Киеву и будет поддерживать территориальную целостность этой страны. Такое заявление им было сделано после встречи с главой МИД Украины Сибигой.

Ранее в Азербайджане высказались об урегулировании на Украине.