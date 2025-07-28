Лавров признался, что сказал наступившей ему на ногу девушке

Лавров сказал наступившей ему на ногу девушке, что скоро отойдет покурить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что сказал наступившей ему на ногу девушке во время саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить», — поделился министр на молодежном форуме «Территория смыслов».

Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, что он в действительности сказал на саммите БРИКС в Казани, когда ему случайно наступили на ногу.

В октябре прошлого года Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором Лаврову наступили на ногу во время саммита БРИКС в Казани. На кадрах видно, как один из участников мероприятия проходил мимо сидящего дипломата и наступил ему на ногу. После этого министр обернулся и сказал что-то вслед неосторожному прохожему. Слова главы МИД рассмешили находившегося рядом помощника президента России Юрия Ушакова.

Ранее Лавров заявил об отсутствии у РФ союзников в войне против Запада.