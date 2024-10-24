МИД РФ прокомментировал видео, на котором Лаврову наступили на ногу

Появившиеся в сети видео с «комментарием» министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес человека, который якобы наступил ему на ногу на саммите БРИКС в Казани, — сгенерированные нейросетями фейки. Об этом сообщил МИД РФ, передает РИА Новости.

Днем 24 октября Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором Сергею Лаврову наступили на ногу во время саммита БРИКС. На кадрах видно, как один из участников саммита проходил мимо сидящего Лаврова и наступил ему на ногу. После этого министр обернулся и сказал что-то вслед неосторожному прохожему. Слова главы МИД рассмешили находившегося рядом помощника президента РФ Юрия Ушакова.

В четверг Лавров отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какие страны в настоящее время претендуют на получение статуса партнеров объединения. Он попросил автора вопроса соблюдать приличия.

XVI саммит БРИКС проходил в Казани в период с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии изъявили желание главы более 20 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее Лавров сравнил заявления Зеленского с «не очень увлекательным комиксом».