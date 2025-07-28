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Песков высказался о реакции Украины на предложение о создании рабочих групп

Песков: Россия ждет ответа Украины на предложение о создании рабочих групп
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Михаил Метцель/РИА Новости

Россия ждет ответа Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное во время третьего раунда переговоров делегаций двух стран в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Российская сторона в ходе встречи предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн.

«Нет, пока понимания на этот счет нет, ждем», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли ответ украинской стороны относительно предложения по созданию рабочих групп.

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле состоялся 23 июля. Стороны договорились о новом обмене военнопленными, а также о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых.

Глава российской делегации Владимир Мединский также выразил надежду на продолжение контактов между Москвой и Киевом не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила украинской стороне создать три рабочие группы по разрешению конфликта; представители Украины обещали рассмотреть эту инициативу. О чем еще договорились стороны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным.

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