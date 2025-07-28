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Стало известно о втором за месяц отпуске Пашиняна

Кабмин Армении: премьер Пашинян взял второй отпуск до 15 августа
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Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял второй за месяц отпуск, сообщает пресс-служба кабмина страны.

«Пашинян будет находиться в отпуске с 28 июля по 15 августа включительно», — говорится в сообщении.

До этого он находился в отпуске с 18 по 23 июля.

24 июля Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным подтвердил, что Ереван заинтересован продолжать работу в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

При этом в июне Пашинян заявлял, что Армению ждет выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Он отмечал, что пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами ЕС.

По словам Пашиняна, пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами Евросоюза.

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.

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