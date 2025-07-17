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В России предупредили, что удар по Калининградской области приведет к третьей мировой

Военкор Коц: удар НАТО по Калининградской области приведет к третьей мировой
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Александр Астафьев/РИА Новости

Возможное нападение Запада на Калининградскую область, о котором упомянул генерал США Кристофер Донахью, может спровоцировать Третью мировую войну. Такую точку зрения высказал российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Коц отметил, что последствия такого удара крайне сложно предсказать.

«Атака на Калининградскую область станет началом Третьей мировой войны, которая неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. Исход этой авантюры невозможно спрогнозировать ни на каких учениях», — заключил военкор.

В выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

По словам Донахью, Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники могут «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

Ранее в Совфеде объяснили, чем Россия ответит НАТО на удары по Калининграду.

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