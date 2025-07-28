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В Белом доме рассказали об отношениях Трампа с мировыми лидерами

Белый дом: у президента США Трампа прекрасные отношения с мировыми лидерами
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Ken Cedeno/Reuters

У президента США Дональда Трампа прекрасные отношения с мировыми лидерами, пишет газета Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

«У президента Трампа прекрасные отношения с иностранными лидерами, поэтому он значительно опередил своих недавних предшественников в двусторонних визитах», — поделилась Келли.

Она добавила, что всего за шесть месяцев американский президент провел 23 встречи с иностранными лидерами.

До этого испанская газета El Periodico писала, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания редко сопровождает его на публичных мероприятиях.

Издание отмечает, что после появления на праздновании Дня независимости 4 июля Мелания Трамп практически не появлялась на официальных событиях. По данным источников, она преимущественно находится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде или нью-йоркских апартаментах.

Ранее в США предложили переименовать оперный театр имени Кеннеди в честь Мелании Трамп.

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