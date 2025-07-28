В США дали совет Зеленскому, как спасти свою власть на фоне протестов

Bloomberg: Зеленскому нужно подумать о перестановке в узком кругу советников

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пора подумать о перестановке в узком кругу его советников, которые фактически управляют Украиной с 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

«Также пора подумать, нужна ли перестановка узкому кругу советников вокруг президента, фактически управляющему страной с 2022 года», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что советники «не сослужили ему добрую службу» вне зависимости от их позиции по вопросу ограничения полномочий антикоррупционных органов Украины.

До этого британская газета Financial Times писала, что в странах Запада сильно разочаровались Зеленским из-за его действий против антикоррупционных ведомств Украины.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Ранее в Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского с поста президента Украины.