СМИ: США починят самолет, подаренный Катаром, за счет средств Пентагона на ядерные проекты

США перераспределили почти миллиард долларов военного бюджета, выделенных на модернизацию ядерных программ, ради ремонта Boeing 747-8, предназначенного для использования в качестве президентского самолета Air Force One. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что стоимость ремонта самолета засекречена.

«Никто не хочет обсуждать загадочный перевод $934 млн финансирования из одного из самых излишне финансируемых и вышедших из-под контроля проектов Пентагона - модернизации стареющих американских ядерных ракет наземного базирования», — говорится в публикации.

NYT утверждает, что данная сумма, почти наверняка, включается в себя реконструкцию нового самолета Air Force One.

Представители ВВС США подтвердили изданию, что сумма на ремонт была взята из средств, выделенных на ядерную программу Sentinel.

19 мая издание Semafor сообщило, что катарская правящая семья Аль Тани подарила Дональду Трампу самолет Boeing 747-8, который называют воздушным дворцом. Его стоимость достигает $400 млн. Журналисты отмечали, что это в 100 раз больше, чем общая стоимость всех подарков, полученных президентами США за последние 25 лет.

Ранее Трамп назвал журналиста «придурком» из-за вопроса о подаренном ему самолете.