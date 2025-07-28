На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты предрекли ЕС потери из-за торговой сделки с США

NYT: Германия и ЕС в целом понесут потери из-за торговой сделки с Трампом
true
true
true
close
Global Look Press

Европейская экономика столкнется с негативными последствиями торгового соглашения с США, предусматривающего снижение пошлин с 30 до 15%. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на оценки западных экспертов и прогнозы Кильского института мировой экономики.

Согласно исследованию, наибольший удар придется на Германию — крупнейшего производителя автомобилей в ЕС. Введение 15%-го тарифа на автоэкспорт может сократить немецкое промышленное производство на 15%. Для Евросоюза в целом показатель достигнет 11%, заявил научный сотрудник института Юлиан Хинц.

27 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее Марин Ле Пен назвала сделку ЕС и США «капитуляцией» Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами