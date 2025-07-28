Эксперты предрекли ЕС потери из-за торговой сделки с США

NYT: Германия и ЕС в целом понесут потери из-за торговой сделки с Трампом

Европейская экономика столкнется с негативными последствиями торгового соглашения с США, предусматривающего снижение пошлин с 30 до 15%. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на оценки западных экспертов и прогнозы Кильского института мировой экономики.

Согласно исследованию, наибольший удар придется на Германию — крупнейшего производителя автомобилей в ЕС. Введение 15%-го тарифа на автоэкспорт может сократить немецкое промышленное производство на 15%. Для Евросоюза в целом показатель достигнет 11%, заявил научный сотрудник института Юлиан Хинц.

27 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее Марин Ле Пен назвала сделку ЕС и США «капитуляцией» Франции.