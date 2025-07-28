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СМИ: США и Китай на переговорах о пошлинах в Швеции продлят перемирие

SCMP: США и Китай в Швеции продлят заморозку пошлин на 90 дней
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Kevin Lamarque/Reuters

США и Китай договорились продлить заморозку взаимных пошлин на 90 дней в ходе торговых переговоров в Швеции. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на осведомленные источники.

Третий раунд переговоров между крупнейшими экономиками мира начался в Стокгольме в понедельник. Стороны обсудят спорные вопросы, но не достигнут существенных договоренностей, уточнили собеседники издания.

«В течение трехмесячной паузы Вашингтон и Пекин не будут вводить дополнительные пошлины или эскалировать конфликт иными способами», — заявил один из источников.

27 июля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем. Трамп утверждает, что США уже достигли определенных договоренностей с КНР, но будут наблюдать, как все будет развиваться дальше.

Накануне Трамп заявил, что шансы на заключение торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами составляют 50%.

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.

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