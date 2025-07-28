Немецкие промышленники раскритиковали соглашение ЕС и США о пошлинах

Германский промышленный союз (BDI) негативно оценил соглашение по торговым пошлинам между Еврокомиссией и администрацией США. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление организации.

«Достигнутый компромисс посылает негативный сигнал тесно связанным экономикам по обе стороны Атлантики», — цитирует агентство позицию BDI.

Единственным позитивным аспектом промышленники назвали предотвращение дальнейшей эскалации. В BDI подчеркнули необходимость придания соглашению юридически обязывающего статуса для обеспечения стабильности инвестиций.

27 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестируют еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что ЕС откажется от российских нефти и газа.