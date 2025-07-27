СМИ рассказали подробности торгового соглашения США и ЕС

Reuters: США и ЕС договорились о базовой пошлине на европейские товары в 15%

Стали известны подробности рамочного торгового соглашения США и Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что с 1 августа будет введена базовая пошлина в 15% на европейские товары, ввозимые в США.

Взамен этого Евросоюз обязуется закупить у американской стороны энергоносители на $750 млрд и, по словам президента США Дональда Трампа, «огромное количество» военной техники.

Также соглашение «проясняет правила игры» для европейских компаний, хотя власти ЕС рассчитывали на беспошлинную торговлю.

Трамп подчеркнул, что сделка позволит избежать обострения спора между двумя экономиками мира.

До этого Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он заявил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Ранее Трамп раскритиковал ЕС за эксплуатацию США.