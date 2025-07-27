Макрон заявил о планах усилить давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении давления на Москву. Об этом сообщается в соцсети X главы республики.

В рамках телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон подчеркнул, что Франция продолжит увеличивать помощь Киеву, а также усилит давление на Россию.

«Россия должна наконец согласиться на прекращение огня, которое откроет путь к переговорам о прочном и долгосрочном мире с участием европейцев», — отметил президент Франции.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что Макрон своими обещаниями предоставить Киеву французское оружие стремится продемонстрировать США свою значимость.

Водолацкий напомнил, что Франция обладает внушительным оборонным комплексом и способна производить собственное вооружение. При этом все обещания Макрона остаются только «на бумаге», считает депутат.

Ранее Лавров раскритиковал слова Макрона о Тайване и Украине.