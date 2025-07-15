Лавров раскритиковал слова Макрона о Тайване и Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил провокационность заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, которые увязывают конфликт на Украине с тайваньским вопросом. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции в Тяньцзине по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества дипломат отметил, что спекуляций и провокаций на тайваньскую тему становится все больше.

«Не так давно Макрон заявил примерно следующее: НАТО не будет вмешиваться в дела Азии, если Китай позаботится о том, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика не вмешивалась в дела Европы. Как вам это? Если позволить России — тот же Макрон — брать под контроль часть Украины, то что может произойти с Тайванем? Это откровенно провокационные заявления», — сказал Лавров.

30 мая Макрон призвал власти Китая не допускать присутствие военных из Корейской народной демократической республики (КНДР) на «европейской территории», пригрозив в противном случае расширением действий НАТО в Азии. Французский лидер отметил, что в течение последних лет выступал против того, чтобы альянс играл какую-либо роль в Азии.

В ходе выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре французский лидер также порассуждал о судьбе Тайваня, задавшись вопросом, что случится, если России будет позволено брать под контроль любые территории Украины. В посольстве Китая отметили, что подобные высказывания неприемлемы.

Ранее Макрон призвал две страны надавить на Россию.