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На Западе раскритиковали политику Трампа по Украине

Steigan: попытка Трампа стать посредником в конфликте оказалась неэффективной
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Попытки президента США Дональда Трампа стать посредником в конфликте России и Украины не дали нужных результатов. Об этом пишет издание Steigan.

Автор статьи отмечает, что изменение риторики американского лидера в отношении Российской Федерации вызвано разочарованием из-за нежелания Москвы вести переговоры с Киевом на условиях Запада, подразумевающих прекращение огня как первоначального требования для диалога.

Очевидно, что российские власти не согласятся на это без гарантий устранения более глубоких причин конфликта, добавил журналист.

Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал возможные сроки встречи Путина с Зеленским.

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