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В МИД Венгрии рассказали, при каком условии Трамп добился бы большего по Украине

Сийярто: Трамп мог добиться большего по Украине, если бы не Байден и Евросоюз
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп смог бы добиться большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и стран Европейского союза. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

«Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям Трампа в последние полгода, он мог бы добиться большего успеха в сравнении с нынешней ситуацией», — считает Сийярто.

Он подчеркнул, что лидеры Европы и США, которые препятствуют усилиям Трампа, несут очень большую ответственность за то, что происходит на фронте.

Также Сийярто заявил, что Венгрия с самого начала украинского конфликта выступала за прекращение огня и переговоры, а сейчас данную позицию разделяют и другие государства. По его мнению, в случае отсутствия диалога между Вашингтоном и Москвой страдает безопасность всей Центральной Европы.

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