Бразилия заявила, что продолжит укреплять связи с БРИКС вопреки угрозам США

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении Бразилии ведут только к дальнейшему укреплению отношений страны с партнерами по БРИКС. Об этом сообщил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Financial Times.

Он отметил, что Бразилия намерена расширить международные связи и «не зависеть от одной страны». Советник подчеркнул, что также Бразилия заинтересована в укреплении отношений и с государствами Европы, Азии и Южной Америки.

Аморим указал, что у главы Белого дома нет «ни друзей, ни интересов, а лишь желания».

До этого Трамп заявил, что БРИКС угасает после его угроз ввести пошлины в 10% против участников объединения. Он добавил, что США не могут себе позволить, чтобы американский доллар слабел, однако, если бы страной правил «болван, как последний, он бы допустил» ослабление национальной валюты, намекая на экс-президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что БРИКС пытается подорвать статус доллара как мирового стандарта.