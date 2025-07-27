Азербайджанцев назвали самым древним коренным народом России

Бывший глава министерства иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, который возглавлял ведомство в 1998-1999 годах, назвал азербайджанцев самым древним коренным народом РФ. Его слова цитирует minval.az.

Зульфугаров отметил, что азербайджанцы — это одна из наиболее многочисленных коренных этнических групп в Дербенте (Дагестан). Он подчеркнул, что Дербент является «самым древним городом России».

«Около 40% его населения — этнические азербайджанцы», — написал Зульфугаров.

Он добавил, что в последнее время отдельные лица некорректно высказываются и призывают азербайджанцев «уезжать в свой Азербайджан».

«Древнее автохтонное население России должно покинуть свою страну?» — задался вопросом бывший министр министр.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что освобождение задержанных россиян стало бы шагом к нормализации отношений России и Азербайджана.

Ранее в России назвали наивными надежды Азербайджана на Турцию.