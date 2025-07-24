В МИД оценили возможность нормализации отношений России и Азербайджана

Освобождение задержанных россиян стало бы шагом к нормализации отношений России и Азербайджана. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сейчас в двусторонних отношениях с Азербайджаном действительно, мягко говоря, непростой этап, Россия нацелена на то, чтобы он не затягивался, мы рассчитываем на скорейшую нормализацию», — заявила она.

Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Политолог-кавказовед Аслан Рубаев ранее заявил, что причины конфликта стран не связаны ни с самолетом Azal, разбившимся в Казахстане, ни с диаспорами.

По его словам, истоки обострения лежат в другой плоскости. Политолог отметил, что на поверхности может показаться, будто Баку находится под влиянием Анкары, однако в реальности речь идет о куда менее публичных игроках, например о Великобритании. Рубаев объяснил, что Лондон заинтересован в Зангезурском коридоре как в прямом рычаге давления на Россию.

Ранее в России назвали наивными надежды Азербайджана на Турцию.