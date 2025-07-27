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Песков рассказал, почему Россия начала СВО

Песков: Россия начала СВО из-за отказа Украины от переговоров
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия начала СВО из-за того, что ее оппоненты отказались от диалога. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, если бы Россия могла достигнуть целей СВО — демилитаризации, денацификации и отказа Украины от ЛНР и ДНР — мирными средствами, то необходимости в боевых действиях бы не было.

«Для нас предпочтительнее это сделать (достигнуть целей СВО. — «Газета.Ru) политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты — и самой Украиной, и западниками», — заявил он.

До этого Песков заявил, что предлагаемая РФ повестка на переговорах нацелена на предметную работу.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России у Украины по урегулированию конфликта. Встреча продлилась около 40 минут. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время вступительного слова заявил, что конечная цель переговоров — способствовать прекращению огня.

В ходе третьего раунда Москва предложила Киеву создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам — для дальнейшего взаимодействия в онлайн-формате. Стороны договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и, при необходимости, на уровне рабочих групп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным.

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