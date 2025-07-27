В МИД Венгрии рассказали о пользе сотрудничества с РФ

Венгрия получает выгоду от сотрудничества с РФ. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

По его словам, между Москвой и Будапештом сложились очень честные и основанные на взаимном уважении отношения.

«Очевидно, что это двустороннее сотрудничество с Россией выгодно Венгрии», — отметил дипломат.

Как он сказал, именно благодаря российским энергоресурсам Венгрия может поддерживать самые низкие в Европе расходы на коммунальные услуги для жителей страны.

Петер Сийярто добавил, что у него хорошие отношения с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. Министры хорошо знают друг друга и могут обратиться друг к другу по тем или иным вопросам.

«В Европе меня будут критиковать за то, что я говорю, что у меня хорошие отношения с <...> Лавровым, но зачем мне лгать об этом», — сказал дипломат.

26 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не принимать Украину в Европейский союз (ЕС), так как подобный шаг приведет к войне с Россией. Он подчеркнул, что дальнейшие попытки затащить Киев в НАТО и ЕС приведут к нарушению баланса сил между западными странами и Москвой, и тогда последняя начнет принимать ответные меры.

Ранее Орбан раскрыл роль Украины в отношениях РФ и западных государств.