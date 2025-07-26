Орбан заявил, что членство Украины в ЕС приведет к войне с Россией

Дальнейшие попытки затащить Украину в Евросоюз и НАТО приведут к нарушению баланса сил между Западом и Россией и вызовут ответные действия со стороны Москвы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его выступление транслировал канал М1.

На выступлении перед участниками Свободного университета и летнего студенческого лагеря в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании глава венгерского правительства заявил, что «Украину не следует принимать в Европейский союз, поскольку это приведет к войне» с Россией.

«Если на карту будет поставлено членство Украины в НАТО, то участники альянса всегда будут находиться в экзистенциальном кризисе», — подчеркнул Орбан.

По словам премьер-министра Венгрии, нельзя допустить членства Украины в ЕС и НАТО, «даже если весь Брюссель перевернется с ног на голову».

Также Орбан заявил, что лидеры Европейского союза играют с огнем, продолжая поддерживать конфликт на Украине, поскольку он уже, по сути, имеет отношение ко всей Европе. Премьер назвал бесполезными попытки стран ЕС помочь Украине одержать победу над Россией посредством вооружений. По словам Орбана, всем очевидно, что преимущество в российско-украинском конфликте не на стороне Киева.

Ранее Орбан высказался об угрозе третьей мировой войны.