На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители США и ЕС провели переговоры перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

FT: торговые переговорщики ЕС и США обсудили тему встречи Трампа и фон дер Ляйен
close
Francois Lenoir/Reuters

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лютник и высокопоставленные чиновники Европейского союза провели переговоры в преддверии встречи главы Белого дома Дональда Трампа и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии. Об этом сообщает Financial Times.

«Стороны Евросоюза и США вели интенсивные переговоры, так как Брюссель стремится заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны», — говорится в публикации.

По данным издания, стороны обсуждали детали пошлин. Financial Times утверждает, что обсуждения порой носили «напряженный» характер.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен покинул бы свой пост либо перестроил бы структуру Евросоюза. По его мнению, в нынешнем виде ЕС в скором времени распадется, так как политика принятия в объединение стран в корне неверная.

Ранее Орбан рассказал, зачем Украину хотят принять в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами