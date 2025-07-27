Представители США и ЕС провели переговоры перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лютник и высокопоставленные чиновники Европейского союза провели переговоры в преддверии встречи главы Белого дома Дональда Трампа и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии. Об этом сообщает Financial Times.

«Стороны Евросоюза и США вели интенсивные переговоры, так как Брюссель стремится заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны», — говорится в публикации.

По данным издания, стороны обсуждали детали пошлин. Financial Times утверждает, что обсуждения порой носили «напряженный» характер.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен покинул бы свой пост либо перестроил бы структуру Евросоюза. По его мнению, в нынешнем виде ЕС в скором времени распадется, так как политика принятия в объединение стран в корне неверная.

Ранее Орбан рассказал, зачем Украину хотят принять в Евросоюз.